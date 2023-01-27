Фарид Шафиев: Иран несет ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране несет Иран.

Ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране несет Иран.

Как сообщает Report, об заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Он отметил, что это уже пятое нападение на дипмиссию Азербайджана за последние два года. Согласно Венской конвенции 1961 года, всю ответственность за обеспечение безопасности дипмиссий несет страна пребывания:

"Несмотря на то, что иранские официальные лица утверждают, что нападение произошло по личным мотивам, ответственность за него несет Иран. Зная о проводимой в Иране антиазербайджанской кампании и о предыдущем нападении на посольство в Лондоне, Иран должен был усилить меры по охране азербайджанского диппредставительства. Это относится и к другим странам, в которых армяне и иранцы совершали нападения на посольства Азербайджана".

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, напавший на посольство Азербайджана задержан.