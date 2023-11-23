Фарид Шафиев: Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной

11:51

Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной, им не нанесен ущерб.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на презентации доклада "Споры вокруг дороги Лачын-Ханкенди".

По его словам, Азербайджан соблюдает решения Международного суда ООН: "Пока сложно что-то сказать о том, как будут развиваться процессы в дальнейшем. Правительство Азербайджана объявило, что любой желающий может вернуться. Кто захочет - останется, а кто не захочет, тот приедет и заберет свое имущество".