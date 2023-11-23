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Фарид Шафиев: Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной

Фарид Шафиев: Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной 11:51
Внутренняя политика
23 ноября 2023 г. 12:23
Фарид Шафиев: Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной

Имущество и памятники культуры в Ханкенди находятся под охраной, им не нанесен ущерб.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на презентации доклада "Споры вокруг дороги Лачын-Ханкенди".

По его словам, Азербайджан соблюдает решения Международного суда ООН: "Пока сложно что-то сказать о том, как будут развиваться процессы в дальнейшем. Правительство Азербайджана объявило, что любой желающий может вернуться. Кто захочет - останется, а кто не захочет, тот приедет и заберет свое имущество".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Property and cultural monuments in Khankandi are under protection
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Xankəndidəki mülklər, mədəni abidələr qorunur, heç bir ziyan dəyməyib"

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