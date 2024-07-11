Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района

На должность прокурора Гарадагского района назначен Фарид Нагиев.

На должность прокурора Гарадагского района назначен Фарид Нагиев.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

До этого назначения Нагиев работал заместителем прокурора города Баку.

Другим приказом генерального прокурора Тогрул Мухтаров назначен на должность заместителя прокурора города Баку. До этого назначения он работал заместителем начальника Управления по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Генеральной прокуратуры.

Кроме того, согласно соответствующему приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, исполняющий обязанности военного прокурора Физули Эльчин Сулейманов назначен на эту должность на второй срок полномочий.