О нас

Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района

Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района На должность прокурора Гарадагского района назначен Фарид Нагиев.
Внутренняя политика
11 июля 2024 г. 15:08
Фарид Нагиев назначен прокурором Гарадагского района

На должность прокурора Гарадагского района назначен Фарид Нагиев.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

До этого назначения Нагиев работал заместителем прокурора города Баку.

Другим приказом генерального прокурора Тогрул Мухтаров назначен на должность заместителя прокурора города Баку. До этого назначения он работал заместителем начальника Управления по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Генеральной прокуратуры.

Кроме того, согласно соответствующему приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, исполняющий обязанности военного прокурора Физули Эльчин Сулейманов назначен на эту должность на второй срок полномочий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Nağıyev Qaradağ rayon prokuroru təyin edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi