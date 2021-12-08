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Фарид Гайыбов: Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи

Фарид Гайыбов: Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи 11:23
Внутренняя политика
8 декабря 2021 г. 12:04
Фарид Гайыбов: Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи

"Наряду с соответствующими структурами, министерство также реализует ряд проектов по развитию знаний и навыков молодежи".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов заявил во время выступления на азербайджанском Форуме развития карьеры.

По его словам, в современных рыночных отношениях меняются требования в сфере карьеры: "Это создает конкурентность на рынке труда. Недавно вступившая на рынок труда молодежь может столкнуться с противоречивыми процессами. Нельзя забывать, что общество постоянно трансформируется, а конкурентность на рынке труда растет. Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи. Мы можем вести последовательную работу по повышению знаний и навыков молодежи".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Əmək bazarına yeni atılan gənclər ziddiyyətli proseslərlə qarşılaşa bilər"

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