Фарид Гайыбов: Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи

11:23

"Наряду с соответствующими структурами, министерство также реализует ряд проектов по развитию знаний и навыков молодежи".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов заявил во время выступления на азербайджанском Форуме развития карьеры.

По его словам, в современных рыночных отношениях меняются требования в сфере карьеры: "Это создает конкурентность на рынке труда. Недавно вступившая на рынок труда молодежь может столкнуться с противоречивыми процессами. Нельзя забывать, что общество постоянно трансформируется, а конкурентность на рынке труда растет. Необходимо создать дополнительный механизм для поддержки молодежи. Мы можем вести последовательную работу по повышению знаний и навыков молодежи".