Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики

”Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики".

”Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии, посвященном выбору Мингячевира в качестве молодежной столицы.

Министр поздравил всех с Днем молодежи: "Эта традиция была заложена в 1997 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев постоянно проводит встречи с молодежью. В этом году столицей молодежи был выбран Мингячевир. Впервые мы отмечаем День молодежи за пределами столицы. Мы решили провести этот день именно в молодежной столице”.

Ф. Гаибов добавил, что в мероприятии приняла участие молодежь со всех районов: “Их здесь ждут интересные мероприятия. А в конце дня будет организован концерт”.