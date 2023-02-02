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Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики

Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики ”Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики".
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 14:48
Фарид Гаибов: Молодежная политика в Азербайджане - неотъемлемая часть государственной политики

”Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на мероприятии, посвященном выбору Мингячевира в качестве молодежной столицы.

Министр поздравил всех с Днем молодежи: "Эта традиция была заложена в 1997 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев постоянно проводит встречи с молодежью. В этом году столицей молодежи был выбран Мингячевир. Впервые мы отмечаем День молодежи за пределами столицы. Мы решили провести этот день именно в молодежной столице”.

Ф. Гаибов добавил, что в мероприятии приняла участие молодежь со всех районов: “Их здесь ждут интересные мероприятия. А в конце дня будет организован концерт”.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “Gənclər dövlət siyasətinin önəmli hissəsidir”

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