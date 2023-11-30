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Фарид Алиев: На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты

Фарид Алиев: На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты.
Внутренняя политика
30 ноября 2023 г. 12:43
Фарид Алиев: На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты

На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором по работе с муниципалитетами отдела по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджана Фарид Алиев сказал на общественных слушаниях в парламенте на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

"В ближайшем будущем жизнь на освобожденных от оккупации территориях будет полностью восстановлена, и мы станем свидетелями развития там всех сфер, в том числе и сферы местного самоуправления", - сказал он.

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Версия на английском языке Farid Aliyev: Municipalities to be created in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bələdiyyələr yaradılacaq"

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