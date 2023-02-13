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Фархад Абдуллаев: Специалисты по межправу должны дать однозначную оценку позиции Армении

Фархад Абдуллаев: Специалисты по межправу должны дать однозначную оценку позиции Армении "Специалисты по международному праву должны дать однозначную оценку позиции Армении".
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 13:32
Фархад Абдуллаев: Специалисты по межправу должны дать однозначную оценку позиции Армении

"Специалисты по международному праву должны дать однозначную оценку позиции Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев на международной конференции "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы“.

Он отметил, что политическая воля и решимость главы государства Ильхама Алиева, мощь армии и мобилизация народа во имя единой цели обеспечили блестящую победу Азербайджана.

По словам председателя суда, хотя освобождение наших земель от оккупации создало предпосылки для восстановления ряда закрепленных в Конституции прав наших граждан, но тот факт, что военно-политическое руководство Армении до сих пор не передало минные карты, создает препятствия для реализации этих прав:

"Мировое сообщество, специалисты по международному праву во имя мира и свободы должны дать однозначную оценку этой позиции правительства Армении”.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Abdullayev: "Beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislər Ermənistanın mövqeyinə birmənalı qiymət verməlidirlər"

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