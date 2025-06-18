Конституционный суд принял 25 постановлений и 7 определений на основании запросов омбудсмена

Процесс глобализации, изменение климата, конфликты, переход в эпоху технологий искусственного интеллекта (ИИ) и другие трансформации в различных направлениях создают новые вызовы для мира.

Конституционный суд принял 25 постановлений и 7 определений на основании запросов омбудсмена.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев на Международном симпозиуме омбудсменов в Баку.

По его словам, процесс глобализации, изменение климата, конфликты, переход в эпоху технологий искусственного интеллекта (ИИ) и другие трансформации в различных направлениях создают новые вызовы для мира.

"Сегодня в мире сложная политическая и экономическая ситуация. Однако, несмотря на все сложности, мощь Азербайджана растет изо дня в день. Самым главным достижением в период независимости стало освобождение наших земель от оккупации и полное восстановление государственного суверенитета", - сказал он.