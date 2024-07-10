Фархад Абдуллаев: Имидж каждой страны измеряется прозрачностью ее избирательного процесса

Имидж каждой страны измеряется прозрачностью ее избирательного процесса.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев на совещании с руководителями окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По его словам, прозрачность выборов в том числе формирует имидж Азербайджана на мировой арене.
Абдуллаев также отметил роль судов в обеспечении избирательных прав граждан в ходе процесса выборов.
"Успешное проведение выборов ложится на плечи местных органов", - подчеркнул Ф.Абдуллаев.
Севиль Сеймур