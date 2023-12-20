Фархад Абдуллаев: Азербайджан имеет опыт в проведении демократических выборов

Азербайджан имеет значительный опыт в проведении демократических выборов.
Как сообщает Report, об этом председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.
Абдуллаев назвал предстоящие в Азербайджане внеочередные президентские выборы важным событием для страны.
"Конституционный суд также имеет большой опыт в проведении выборов. Каждый человек имеет право голоса и может им воспользоваться. Я призываю каждого гражданина Азербайджана принять активное участие в выборах", - сказал Абдуллаев.