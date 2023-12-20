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Фархад Абдуллаев: Азербайджан имеет опыт в проведении демократических выборов

Фархад Абдуллаев: Азербайджан имеет опыт в проведении демократических выборов Азербайджан имеет значительный опыт в проведении демократических выборов.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 12:25
Фархад Абдуллаев: Азербайджан имеет опыт в проведении демократических выборов

Азербайджан имеет значительный опыт в проведении демократических выборов.

Как сообщает Report, об этом председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

Абдуллаев назвал предстоящие в Азербайджане внеочередные президентские выборы важным событием для страны.

"Конституционный суд также имеет большой опыт в проведении выборов. Каждый человек имеет право голоса и может им воспользоваться. Я призываю каждого гражданина Азербайджана принять активное участие в выборах", - сказал Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Abdullayev: "Azərbaycanın demokratik seçkilərin keçirilməsində təcrübəsi var"

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