Фарах Алиева назначена завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента

11 мая, 2018 18:51

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарах Ширмамед гызы Алиевой заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Фарах Ширмамед гызы Алиева назначена заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики. Распоряжение вступило в силу со дня подписания. Другим распоряжение главы государства, Фарах Ширмамед гызы Алиева освобождена от должности ректора Азербайджанского университета культуры и искусства. Отметим, что Ф.Алиева - дочь выдающегося азербайджанского ученого, профессора Ширмамеда Гусейнова.