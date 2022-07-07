Историк назвал факты, доказывающие азербайджанское происхождении квартала Тепебаши

Иреван является азербайджанским городом, и этому есть неопровержимые доказательства. Фундамент квартала Тепебаши также был заложен при строительстве города.

Иреван является азербайджанским городом, и этому есть неопровержимые доказательства. Фундамент квартала Тепебаши также был заложен при строительстве города.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Института истории НАНА, доктор философии по истории Джаби Бахрамов.

Он напомнил, что город был основан в 1509 году по указу основателя азербайджанского государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи: "Это был большой город, в котором с 1509 года по 29 мая 1918 года проживало азербайджанское население. На основании незаконного решения, принятого мусульманским Национальным Советом Азербайджанской Демократической Республики 29 мая 1918 года, город и его окрестности площадью 9 тыс. квадратных метров были переданы армянам. Эти решения сами по себе противоречат всем международным принципам. После этого, в 1918-20 годах, на территории Иреванской губернии, включая город Иреван, было убито около 57 тысяч азербайджанцев. Они подверглись геноциду. Тысячи азербайджанцев покинули город".

Историк отметил, что мечети города Иреван имеют минареты, мечети и минареты подтверждают, что это был азербайджанский, мусульманский город.

По его словам, в период российской оккупации с 1804 по 1828 год самое ожесточенное сопротивление этому среди азербайджанских ханств оказывало Иреванское ханство.

"После того, как город перешел под контроль армян, с 30 мая до конца ноября 1920 года они сменили 11 названий здесь. После с ноября 1920 года по 1935 год было изменено еще 11 названий. Они начали менять общий облик азербайджанского города и арменизировали его. В 1935 году город переименовали в Ереван. Хотя во всех источниках он называется Иреванем. Но в целом это азербайджанский город, и его самым большим районом был квартал Тепебаши", - сказал историк.

Джаби Бахрамов сказал, что на руках азербайджанских историков есть исторические и юридические документы. "Существуют конвенции, принятые ЮНЕСКО в 1954, 1970, 1973 и в 1993 годах, которые гласят, что если национальное культурное наследие, принадлежащее какой-либо нации, этнической группе подвергается разрушению, уничтожению, это считается преступлением. Там же уничтожено все, что имело отношение к азербайджанскому народу. Это является преступлением, геноцидом. Армяне дошли в своей фальсификации до того, что приписывают этому якобы армянскому городу возраст в 2 800 лет. Это чистая ложь. На этой земле жили наши предки. Мы, азербайджанцы, вернемся туда", - заключил он.