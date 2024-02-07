Фаиг Гараев: Сегодняшние выборы - большой праздник для нашего народа

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, специалист воспользовался избирательным правом на участке №1 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

Он назвал сегодняшние выборы историческими: "Мы наконец освободили наши земли от оккупации. Нынешние выборы - большой праздник для нашего народа. Люди с большим энтузиазмом, в праздничном настроении приходят на участки, чтобы проголосовать".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.