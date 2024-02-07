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Фаиг Гараев: Сегодняшние выборы - большой праздник для нашего народа

Фаиг Гараев: Сегодняшние выборы - большой праздник для нашего народа Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:53
Фаиг Гараев: Сегодняшние выборы - большой праздник для нашего народа

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, специалист воспользовался избирательным правом на участке №1 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

Он назвал сегодняшние выборы историческими: "Мы наконец освободили наши земли от оккупации. Нынешние выборы - большой праздник для нашего народа. Люди с большим энтузиазмом, в праздничном настроении приходят на участки, чтобы проголосовать".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFaiq Qarayev: "Bu seçki xalqımız üçün böyük bayramdır"

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