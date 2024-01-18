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Фахрана Мамедова: Мне трудно выразить словами свои чувства

Фахрана Мамедова: Мне трудно выразить словами свои чувства Мне трудно выразить словами свои чувства, радость, которую я испытываю. Потому что сегодня мы возвращаемся в родной край, с которым были разлучены много лет.
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 09:00
Фахрана Мамедова: Мне трудно выразить словами свои чувства

"Мне трудно выразить словами свои чувства, радость, которую я испытываю. Потому что сегодня мы возвращаемся в родной край, с которым были разлучены много лет".

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Фахрана Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Напомним, что сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 127 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuliyə köçən sakin: “Sevincimi ifadə etməyə gücüm çatmır”

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