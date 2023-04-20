Ежемесячные должностные оклады гражданских работников внутренних войск утверждены в новой редакции

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, работающих в финансируемых из бюджета учреждениях, находящихся в подчинении Главного управления Внутренних войск МВД, утверждены в новой ред

Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, работающих в финансируемых из бюджета учреждениях, находящихся в подчинении Главного управления Внутренних войск МВД, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Министерству финансов поручено осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в госбюджете Азербайджанской Республики на 2023 год.