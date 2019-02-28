Ежегодный доклад омбудсмена отправлен в Администрацию президента и Милли Меджлис

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Ежегодный доклад за 2018 год Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Эльмиры Сулеймановой отправлен в Администрацию президента, Милли Меджлис, Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и генпрокурору.

Как сообщает Report, в годовом докладе отражены восстановление прав и свобод человека, нарушенных органами самоуправления и должностными лицами, защита прав человека и предотвращение их нарушения, а также предложения и рекомендации, направленные на деятельность в области прав человека, результаты научно-аналитической работы и юридического просвещения, сотрудничество с госструктурами, общественностью и СМИ, международные связи, а также более надежное обеспечение прав и свобод человека.

5 марта на пленарном заседании Милли Меджлиса ожидается заслушивание ежегодного доклада.