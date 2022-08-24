Европейский суд не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын

Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Армении в отношении города Лачин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"В жалобе было отмечено, чтобы Азербайджан не выступал с ультиматумом по изгнанию армян, проживающих в городе Лачын. Конечно, очевидно, что незаконно поселившиеся люди там не останутся. Если ты легально проживаешь в Лачыне, то чего ты боишься? Раз вы убегаете, то живете там незаконно. Это очевидно. Европейский суд отклонил их жалобу", - подчеркнул зампред Верховного Суда.