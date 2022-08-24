О нас

Европейский суд не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын

Европейский суд не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Армении в отношении города Лачин.
Внутренняя политика
24 августа 2022 г. 13:07
Европейский суд не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачын.

Об этом командированному в Лачынский район сотруднику Report заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"В жалобе было отмечено, чтобы Азербайджан не выступал с ультиматумом по изгнанию армян, проживающих в городе Лачын. Конечно, очевидно, что незаконно поселившиеся люди там не останутся. Если ты легально проживаешь в Лачыне, то чего ты боишься? Раз вы убегаете, то живете там незаконно. Это очевидно. Европейский суд отклонил их жалобу", - подчеркнул зампред Верховного Суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European Court dismisses Armenia’s complaint regarding Azerbaijan's Lachin
Версия на азербайджанском языке Avropa Məhkəməsi Ermənistanın Laçın şəhəri ilə bağlı şikayətini təmin etməyib

Экслюзивные новости

Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi