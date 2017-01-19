Евда Абрамов: Оставление безответным наших запросов некоторыми госструктурами является неуважением к Милли Меджлису

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обращения, поступившие в Комитет по правам человека Милли Меджлиса, перенаправляются в соответствующие государственные структуры министерства. Однако ответов на эти запросы бывает мало. Это неуважение как к комитету, так и к Милли Меджлису.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Комитета по правам человека Милли Меджлиса Евда Абрамов на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в этом случае граждане обижаются на Милли Меджлис: "Мы не стараемся рекламировать себя. Однако некоторые депутаты рекламируют себя. В прессе публикуются статьи о выпитом депутатом кофе в самолете. К чему эта реклама?!".

Заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по правам человека Бахар Мурадова не согласилась с мнением Евды Абрамова. Она подчеркнула, что отсутствие ответов на запросы государственными структурами не является неуважением: "Я не согласна с мнением Евды Абрамова. Милли Меджлис получает ответ на все вопросы, которые хочет получить".