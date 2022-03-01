Граждане Азербайджана поблагодарили организаторов эвакуации из Украины

"Сначала мы приехали в Молдову, потом переехали в Румынию, а оттуда вылетели в Баку".

"Сначала мы приехали в Молдову, потом переехали в Румынию, а оттуда вылетели в Баку".

Об этом Report сказала эвакуированная из Украины гражданка Азербайджана Махаббат Ильясова.

"Мы благополучно прибыли на родину. Благодарю тех, кто организовал наше возвращение", - добавила женщина.

Фатима Ахмадова сказала, что она со своей семьей живет в Киеве уже 14 лет: "Мы приехали, но мой отец остался там. Он сказал, что готов защищать Киев. Сейчас я чувствую себя в безопасности в Азербайджане. Только переживаю за отца".

"Благодарю наше посольство, за то что оно делает все возможное для эвакуации азербайджанских граждан, оставшихся в Украине. Остается надеяться, что ожидающие эвакуации граждане Азербайджана доберутся до Родины целыми и невредимыми", - сказал другой эвакуированный в Баку гражданин.

Отметим, что 176 граждан Азербайджана, эвакуированных в Румынию в связи с ситуацией в Украине, были доставлены в Баку самолетом AZAL. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева их встретили родственники и друзья.

Согласно достигнутой с Румынией договоренности, визовые требования для транзита граждан Азербайджана временно сняты, гражданами представляются только проездные документы. От граждан также не требуется предъявление паспорта COVID-19 и отрицательного теста ПЦР.