О нас
Аудио новости

Граждане Азербайджана поблагодарили организаторов эвакуации из Украины

Граждане Азербайджана поблагодарили организаторов эвакуации из Украины "Сначала мы приехали в Молдову, потом переехали в Румынию, а оттуда вылетели в Баку".
Внутренняя политика
1 марта 2022 г. 11:08
Граждане Азербайджана поблагодарили организаторов эвакуации из Украины

"Сначала мы приехали в Молдову, потом переехали в Румынию, а оттуда вылетели в Баку".

Об этом Report сказала эвакуированная из Украины гражданка Азербайджана Махаббат Ильясова.

"Мы благополучно прибыли на родину. Благодарю тех, кто организовал наше возвращение", - добавила женщина.

Фатима Ахмадова сказала, что она со своей семьей живет в Киеве уже 14 лет: "Мы приехали, но мой отец остался там. Он сказал, что готов защищать Киев. Сейчас я чувствую себя в безопасности в Азербайджане. Только переживаю за отца".

"Благодарю наше посольство, за то что оно делает все возможное для эвакуации азербайджанских граждан, оставшихся в Украине. Остается надеяться, что ожидающие эвакуации граждане Азербайджана доберутся до Родины целыми и невредимыми", - сказал другой эвакуированный в Баку гражданин.

Отметим, что 176 граждан Азербайджана, эвакуированных в Румынию в связи с ситуацией в Украине, были доставлены в Баку самолетом AZAL. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева их встретили родственники и друзья.

Согласно достигнутой с Румынией договоренности, визовые требования для транзита граждан Азербайджана временно сняты, гражданами представляются только проездные документы. От граждан также не требуется предъявление паспорта COVID-19 и отрицательного теста ПЦР.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani citizens evacuated from Ukraine thank organizers
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan təxliyə olunan Azərbaycan vətəndaşları təşkilatçılara təşəkkür edib

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi