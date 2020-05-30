Эвакуация граждан Азербайджана зависит от карантинных возможностей - ОФИЦИАЛЬНО

«Возвращение наших граждан из России и Турции в Азербайджан будет обеспечено. Возвращение на родину - естественное право людей. Но есть и технические аспекты этого».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Приезд граждан в Азербайджан как из Дагестана, так и из Турции зависит от возможностей в карантинных зонах нашей страны. У Азербайджана есть возможность привезти в страну из-за рубежа 200-500 человек в течение недели, с условием, что они будут размещены на карантине», - сказал И.Мамедов.