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Euronews: Президент Азербайджана победил на выборах - exit polls

Euronews: Президент Азербайджана победил на выборах - exit polls Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поддержку 93,9% , а в Карабахе - почти 100% голосов избирателей на президентских выборах, прошедших вчера в стране, согласно данным exitpoll-ов.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 13:01
Euronews: Президент Азербайджана победил на выборах - exit polls

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поддержку 93,9% , а в Карабахе - почти 100% голосов избирателей на президентских выборах, прошедших вчера в стране, согласно данным exitpoll-ов.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале на сайте Euronews.

Это первые выборы, проведенные после того, как Азербайджан освободил все свои ранее оккупированные земли и взял под полный контроль всю суверенную территорию страну.

"Явка на выборах была высокой: по словам представителей избирательных комиссий, за первые девять часов голосования проголосовало более 70 % избирателей, имеющих право голоса", - говорится в статье, добавляя, что полное освобождение Карабаха и победа в войне заметно повысили уровень общественной поддержки, которой пользуется действующий президент.

Как указывается Euronews, Карабах и значительные прилегающие районы Азербайджана оказались под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией, после окончания сепаратистской войны в 1994 году.

Азербайджан вернул себе часть Карабаха и большую часть ранее оккупированных территорий в 2020 году в результате шестинедельной войны, которая закончилась перемирием, заключенным при посредничестве Москвы.

В ходе антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Баку "всего за один день разгромил силы сепаратистов и заставил их сложить оружие". После поражения сепаратистов более 100 000 этнических армян покинули регион.

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Версия на азербайджанском языке “Euronews”: "Qarabağın tam azad edilməsi hazırkı prezidentə ictimai dəstəyin səviyyəsini xeyli artırdı"

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