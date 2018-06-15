Этибар Наджафов: Политика мультикультурализма в ряде западных стран потерпела крах

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "В наше время политика мультикультурализма в ряде западных стран потерпела крах. Однако Азербайджан этой политикой добился больших достижений в регулировании этнокультурного разнообразия в обществе".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации президента Этибар Наджафов.

Завотделом сказал, что основной показатель этого в отсутствии какого-либо противостояния, конфликта на почве этноса, религии или расы:

"Азербайджанская Республика предлагает даже более эффективную модель мультикултурализма, чем в западных государствах, где появилась политика мультикультурализма. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан в мире уже известен как центр мультикультурализма. В мире высоко ценят роль Азербайджана".

Э.Наджафов подчеркнул, что в Азербайджане этнокультурное разнообразие регулируется политикой мультикультурализма.