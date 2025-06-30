Безнаказанность за инцидент в Екатеринбурге приведет к охлаждению отношений между Азербайджаном и РФ

Безнаказанность за инцидент в Екатеринбурге приведет к охлаждению отношений с Россией

Если виновные в екатеринбургском инциденте не будут наказаны, в отношениях между двумя странами может начаться период охлаждения.

Об этом заявил Report доктор философии по праву Аловсат Аллахвердиев.

По его словам, масштабная операция, проведенная 27 июня в квартирах азербайджанцев в Екатеринбурге, вызывает серьезную тревогу и требует оценки как с юридической, так и с гуманитарной точки зрения: "При оценке подобной ситуации необходимо придерживаться взвешенной и основанной на правах человека правовой позиции. Этот инцидент ставит под сомнение соблюдение принципов соразмерности и обоснованность применения правоохранительных мер в отношении людей по признаку их этнической принадлежности. Подход к делу должен быть юридически прозрачным и справедливым. Требуется официальное, ясное и открытое разъяснение правовых оснований инцидента, причин проведения операции и действий правоохранительных органов, повлекших столь серьезные последствия".

Юрист отметил, что в первую очередь необходимо расследовать применение огнестрельного оружия российскими правоохранительными органами во время операции, в результате которой погибли два человека, с точки зрения принципов соразмерности и крайней необходимости использования силы в рамках международного права и прав человека. "Требуется немедленное и независимое расследование причин гибели людей, а также установление того, имелись ли законные основания для применения насилия. Обвинения в адрес задержанных должны быть рассмотрены в рамках правового процесса с полным обеспечением их прав. Столь жесткие действия России в отношении азербайджанцев могут быть связаны с целым рядом факторов: этнической дискриминацией, геополитическим давлением, авторитарной сущностью правоохранительной системы и борьбой за экономическое влияние."

А. Аллахвердиев отметил, что Азербайджан должен реагировать на подобные случаи как посредством дипломатико-правовых механизмов защиты, так и с привлечением инструментов международного давления и мониторинга. "Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в связи с безопасностью и обеспечением прав миллионов азербайджанцев, проживающих в России. Люди могут ощущать себя более уязвимыми, и некоторые семьи могут принять решение о возвращении или переезде в другие страны. Это, в свою очередь, может ослабить реальное участие азербайджанцев в российской экономике и снизить уровень лояльности диаспоры (региональной) по отношению к Москве".

Юрист подчеркнул, что произошедшее является серьезным ударом по российско-азербайджанским отношениям. "В течение многих лет отношения между Азербайджаном и Россией строились на принципах прагматизма и баланса. Однако данный инцидент демонстрирует, что в случае нарушения безопасности и прав граждан Азербайджана и соотечественников, основа этих отношений может быть подорвана. Если российская сторона не предоставит объективного и прозрачного объяснения произошедшего и не привлечет к ответственности виновных, это может стать началом нового этапа охлаждения в двусторонних отношениях".