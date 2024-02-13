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Хроника Западного Азербайджана: Если Армения не успеет сесть на "последний поезд", останется в стороне

Хроника Западного Азербайджана: Если Армения не успеет сесть на "последний поезд", останется в стороне Baku TV подготовил очередной выпуск на русском языке в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
13 февраля 2024 г. 22:56
Хроника Западного Азербайджана: Если Армения не успеет сесть на последний поезд, останется в стороне

Baku TV подготовил очередной выпуск на русском языке в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, собеседником ведущей Эллады Сарван выступила доцент Академии государственного управления, доктор философии в области политических наук Мехсети Алиева.

Она рассказала о процессах в регионе, геополитической ситуации на Южном Кавказе, позиции Армении и Азербайджана в вопросе безопасности.

"Армяне многое потеряли, цепляясь за идею "Великая Армения". Если Армения не успеет сесть на "последний поезд", она будет исключена из всех процессов. "Армения – это "опухоль в организме Южного Кавказа", разрушающая не только себя, но и наносящая ущерб соседним государствам", - заявила М.Алиева.

Она отметила, что армяне изгоняли азербайджанцев и пытались завладеть нашей территорией, но эта политика в Карабахе провалилась. В ходе 44-дневной войны Азербайджан возвратил Карабах, одержав справедливую победу. После победы в Карабахе встал вопрос о возвращении на родную землю уроженцев Западного Азербайджана, ставших жертвами депортации армян: "Армения предвзято относится к возвращению уроженцев Западного Азербайджана. Армяне ненавидят тюрков. Из Западного Азербайджана время от времени изгоняли сотни тысяч азербайджанцев. Но азербайджанцы должны вернуться на свои исконные земли".

Доктор философии отметила, что является научным редактором книги "Боль", в которой подробно описана трагедия ХХ века – Ходжалинский геноцид. Этот художественно-документальный роман, написанный известным израильским экспертом по международным отношениям Арье Гутом и его отцом, писателем Амиром Гутом, донес до мирового сообщества правду о Ходжалинской трагедии.

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названий наших исторических и древних земель.

Интервью транслировалось 13 февраля в 18:30 в эфире Baku TV и на YouTube-канале на русском языке.

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