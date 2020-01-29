Еще одна организация получила право на проведение "exit poll" на парламентских выборах

В Центризбиркоме (ЦИК) рассмотрено обращение еще одной организации для проведения "exit poll" в связи с предстоящими парламентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил зампред ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами в ЦИК обратился Мониторинговый центр "Rəy".

Мониторинговый центр "Rəy" с 2005 года обладает достаточным опытом в проведении "exit poll".

Проводимый организацией "exit poll" охватит 1 080 избирательных участков по 118 округам. В регионах создадут 10 опорных центров, привлекут 1 080 интервьюеров.

После обсуждений вопрос вынесли на голосование и Мониторинговый центр "Rəy" зарегистрировали как структуру, которая проведет "exit poll".

Отметим, что до этого для проведения "exit poll" была зарегистрирована американская компания "AJF&Associates İnc.", которая проведет "exit poll" вместе с Лигой защиты трудовых прав граждан.