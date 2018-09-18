Еще один завотделом ИВ города Баку освобожден от занимаемой должности

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по работе с органами местного самоуправления и территориального управления ИВ Баку Али Аскер оглу Аскеров освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим заместитель главы ИВ Баку Эльдар Азизов подписал соответствующий приказ.

На указанную должность назначен Джошгун Адиль оглу Джабраилов.

До этого Дж.Джабраилов занимал должность заведующего отделом по работе с органами местного самоуправления и территориального управления Исполнительной власти Сабаильского района. А еще раньше он занимал ту же должность в ИВ города Сумгайыта.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля 2018 года Эльдар Азизов назначен заместителем главы ИВ Баку. На данный момент он исполняет обязанности главы ИВ города Баку.