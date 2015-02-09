​Еще один сторонник Губада Ибадоглу покинул ряды партии Мусават

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Член Меджлиса партии Мусават Насиба Алигызы (Шушалы) покинула ряды партии. Как сообщает Report, информацией об этом она поделилась на своей странице в "facebook".

Н.Алигызы связывает свою отставку исключением из рядов партии бывшего кандидата на пост главы партии Г.Ибадоглу: "Я выражаю свой протест против незаконного исключения из рядов партии после съезда ученого-экономиста Губада Ибадоглу. Поэтому я подаю в отставку с поста члена Меджлиса партии и покидаю ее ряды".

Напомним, что Губад Ибадоглу исключен из партии решением Дивана партии Мусават от 5 февраля.