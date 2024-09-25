Еще две машины для разминирования азербайджанского производства будут задействованы в очистке освобожденных территорий

18:06

Две механические машины для разминирования, произведенные под брендом "Made in Azerbaijan", будут привлечены к операциям Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, машины были переданы Агентству на выставке "ADEX 2024", проходящей в Баку. Производителем является группа компаний "Improtex Industry".

Машины "Revival P" и "Revival T" предназначены для обнаружения противопехотных и противотанковых мин и подготовки территорий для разминирования.

Передача Агентству этих машин является пожертвованием сельскохозяйственной компании "Agro Dairy".