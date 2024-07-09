Останки еще десяти шехидов Первой Карабахской войны будут перезахоронены в ближайшее время

Похороны еще десяти опознанных шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, состоятся в ближайшее время.

Останки еще десяти опознанных шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены в ближайшее время.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

11 июля останки Мамишова Шахина Талыш оглу, Пашаева Аладдина Бахлул оглу, Гараева Усубали Сулейман оглу, Шахмурадова Немата Муса оглу, Усубова Закира Кямран оглу будут захоронены на Аллее шехидов города Ходжалы.

12 июля останки Бахышова Идриса Осман оглу будут захоронены в селе Ганидара Губинского района, Алиева Мугана Герай оглу - в селе Чимян Физулинского района, Алиева Имамеддина Алиага оглу - в селе Пираза Агдашского района, Рагимовой Сафии Мюлазим гызы и Рагимова Мусаддина Садри оглу - в селе Орта Муган Саатлинского района.