Еще четыре независимых депутата намерены повторно баллотироваться в Милли Меджлис

Еще четыре независимых депутата Милли Меджлиса VI созыва сообщили о намерении баллотироваться на предстоящих парламентских выборах.
Как сообщает Report, депутат Сахиб Алиев заявил, что выдвинул свою кандидатуру от 93-го Агдашского избирательного округа и уже ведет сбор подписей.
Намерение участвовать в выборах подтвердили Report и депутаты Кенуль Нуруллаева (24-й Низаминский первый избирательный округ), Жаля Алиева (95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ) и Эмине Агазаде (62-й Кюрдамирский избирательный округ).
28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.