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Еще 72 жителя Лачына возвращаются в родной город

Еще 72 жителя Лачына возвращаются в родной город В город Лачын отправились еще 23 семьи в составе 72 человек.
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 06:46
Еще 72 жителя Лачына возвращаются в родной город

В город Лачын возвращаются еще 23 семьи в составе 72 человек.

Как передает Report, сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Жители Лачына выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то проживали в Лачыне, и которые были восстановлены после прекращения оккупации.

Таким образом, в Лачыне будет обеспечено постоянное проживание 431 семьи или 1 627 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola düşüb

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