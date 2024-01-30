Еще 72 жителя Лачына возвращаются в родной город

В город Лачын отправились еще 23 семьи в составе 72 человек.

В город Лачын возвращаются еще 23 семьи в составе 72 человек.

Как передает Report, сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Жители Лачына выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то проживали в Лачыне, и которые были восстановлены после прекращения оккупации.

Таким образом, в Лачыне будет обеспечено постоянное проживание 431 семьи или 1 627 человек.