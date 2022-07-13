Еще 68 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей поступить на службу в составе рядового и младшего начальствующего составов в городских и районных органах полиции республики.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей поступить на службу в составе рядового и младшего начальствующего составов в городских и районных органах полиции республики.

Как сообщили Report в МВД, в соответствии с объявлением о строевом смотре, опубликованном в средствах массовой информации, 234 молодых человека, обратившихся в министерство в онлайн-форме, были допущены к очередному этапу отборочного тура, 68 из них являются участниками Отечественной войны.