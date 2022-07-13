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Еще 68 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

Еще 68 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей поступить на службу в составе рядового и младшего начальствующего составов в городских и районных органах полиции республики.
Внутренняя политика
13 июля 2022 г. 14:02
Еще 68 участников Отечественной войны приняты на службу в органы полиции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей поступить на службу в составе рядового и младшего начальствующего составов в городских и районных органах полиции республики.

Как сообщили Report в МВД, в соответствии с объявлением о строевом смотре, опубликованном в средствах массовой информации, 234 молодых человека, обратившихся в министерство в онлайн-форме, были допущены к очередному этапу отборочного тура, 68 из них являются участниками Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin daha 68 iştirakçısı polis orqanlarında xidmətə qəbul olunub

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