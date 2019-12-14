Еще 6 партий примут участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

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На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана были рассмотрены обращения о регистрации полномочных представителей шести политических партий, желающих участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Как передает Report, в ходе заседания были зарегистрированы полномочные представители партий партии "Беюк гурулуш" ("Великое созидание"), партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), партии Движения национального возрождения (ПДНВ), партии Национальной независимости Азербайджана (ПННА), Азербайджанской демократической партии (АДП), партии "Великий Азербайджан" (ПВА).

Напомним, что ранее в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах обратились три политические партии. Это партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), партия "Умид" и Партия гражданской солидарности (ПГС).