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Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабаха

Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабаха Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабахского региона.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 10:17
Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабаха

Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабахского региона.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента Азербайджанской Республики.

Отмечается, что принимаются срочные меры для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики и удовлетворения потребностей проживающих там армянских жителей. 27 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди был отправлен еще один автомобиль с 32 тоннами бензина для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и пожарных служб.

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Версия на английском языке 32 more tons of gasoline sent for Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri üçün daha 32 ton benzin göndərilib

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