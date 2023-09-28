Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабаха

Еще 32 тонны бензина отправлены для армянских жителей Карабахского региона.
Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента Азербайджанской Республики.
Отмечается, что принимаются срочные меры для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики и удовлетворения потребностей проживающих там армянских жителей. 27 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди был отправлен еще один автомобиль с 32 тоннами бензина для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и пожарных служб.