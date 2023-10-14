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Еще 28 семей возвращаются в родной Физули

Еще 28 семей возвращаются в родной Физули В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 06:32
Еще 28 семей возвращаются в родной Физули

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.

Как сообщает Report, сегодня еще 117 жителей отправились на родные земли из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 28 семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 258 семей - 928 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulinin daha 117 sakini doğma yurda qayıdır

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