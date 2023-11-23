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Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района

Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 93 человек.
Внутренняя политика
23 ноября 2023 г. 07:20
Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 93 человек.

Как сообщает Report, миграционный караван сегодня выехал из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что 20 ноября в Забух вернулись 25 семей в составе 91 человека. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 121 семьи или 475 человек.

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Версия на азербайджанском языке Laçının Zabux kəndinə daha 25 ailənin köçü başlayıb  

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