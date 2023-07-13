Еще 23 семьи отправились сегодня в Лачын

Еще 23 семьи отправились сегодня в город Лачын.

Еще 23 семьи отправились сегодня в город Лачын.

Как передает Report , что в целом на свои исконные земли возвращаются 85 человек.

Их проводили из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. В церемонии приняли участие официальные лица Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, и Исполнительной власти Лачынского района.

Они поселятся в домах, где когда-то жили в городе Лачын и которые после прекращения оккупации были восстановлены или отремонтированы по указанию главы государства.

Напомним, что до этого было обеспечено возвращение в Лачын переселились 93 семей (351 человек).