В Джебраил вернулись еще 20 семей, временно размещенных в Билясуварском районе

В город Джебраил вернулись 20 семей или 91 человек, ранее временно размещенные в Билясуварском районе.

В город Джебраил вернулись 20 семей или 91 человек, ранее временно размещенные в Билясуварском районе.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Исполнительной власти Джебраильского района.

При этом в Джебраил из Баку вернулись 11 семей (40 человек), из Ширвана - 2 семьи (5 человек), из Загатальского района - 1 семья (8 человек), из Джалилабадского района - 1 семья (6 человек), из Шабранского района - 1 семья (5 человек), из Мингячевира - 1 семья (4 человека), из Гаджигабульского района - 1 семья (4 человека), из Сумгайыта - 1 семья (2 человека), в целом - 39 семей (165 человек).

На сегодняшний день в Джебраил вернулись 326 семей - 1 334 человека. Все они обеспечены постоянным местом жительства.