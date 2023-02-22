Еще 2 гази вернулись на родину после лечения в Турции

Два тяжелораненых гази – Насиров Кянан Физули оглу и Исмаилов Бахтияр Этибар оглу завершили лечение в Турции и вернулись на родину.

Два тяжелораненых гази – Насиров Кянан Физули оглу и Исмаилов Бахтияр Этибар оглу завершили лечение в Турции и вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Гази продолжат лечение в специализированных учреждениях здравоохранения нашей страны.

До сегодняшнего дня 178 наших гази были отправлены в Турцию для лечения, 173 из них уже успешно прошли лечение и вернулись на родину.

Лекарственные средства, предназначенные для лечения ветеранов в ближайшие месяцы, предоставляются Фондом YAŞAT.