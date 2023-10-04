Еще 15 армянских жителей Карабаха обратились за гражданством Азербайджана

Еще 15 армянских жителей Карабахского региона обратились за азербайджанским гражданством.

Еще 15 армянских жителей Карабахского региона обратились за азербайджанским гражданством.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты о процессе реинтеграции армян в Карабахе.

Для предварительной регистрации в Государственную миграционную службу обратились 15 жителей (лично на месте - 13 человек и 2 человека - посредством созданного для этой цели портала reintegration.gov.az), добровольно предоставив всю необходимую информацию.

Заявки каждого из них на предварительную регистрацию были приняты.