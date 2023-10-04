Еще 15 армянских жителей Карабаха обратились за гражданством Азербайджана

Еще 15 армянских жителей Карабахского региона обратились за азербайджанским гражданством.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты о процессе реинтеграции армян в Карабахе.
Для предварительной регистрации в Государственную миграционную службу обратились 15 жителей (лично на месте - 13 человек и 2 человека - посредством созданного для этой цели портала reintegration.gov.az), добровольно предоставив всю необходимую информацию.
Заявки каждого из них на предварительную регистрацию были приняты.