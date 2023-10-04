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Еще 15 армянских жителей Карабаха обратились за гражданством Азербайджана

Еще 15 армянских жителей Карабаха обратились за гражданством Азербайджана Еще 15 армянских жителей Карабахского региона обратились за азербайджанским гражданством.
Внутренняя политика
4 октября 2023 г. 18:47
Еще 15 армянских жителей Карабаха обратились за гражданством Азербайджана

Еще 15 армянских жителей Карабахского региона обратились за азербайджанским гражданством.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты о процессе реинтеграции армян в Карабахе.

Для предварительной регистрации в Государственную миграционную службу обратились 15 жителей (лично на месте - 13 человек и 2 человека - посредством созданного для этой цели портала reintegration.gov.az), добровольно предоставив всю необходимую информацию.

Заявки каждого из них на предварительную регистрацию были приняты.

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Версия на английском языке ФотоAnother 15 Armenian residents of Karabakh apply for Azerbaijani citizenship 
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın daha 15 erməni sakini vətəndaşlıq üçün Azərbaycana müraciət edib

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