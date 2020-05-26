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Еще 131 гражданин Азербайджана вывезен из России

Еще 131 гражданин Азербайджана вывезен из России

"Сегодня еще 131 гражданин Азербайджана вернулся из России на родину".

Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

По его словам, граждане  уже перешли российско-азербайджанскую границу.

"Прежде всего, разрешено пересекать границу женщинам, детям и пожилым людям. 26 мая 104 человека должны были пересечь границу. Однако удалось увеличить их количество. Конечно, многие хотят пересечь границу, к трудностям нужно  относиться с пониманием", - сказал Эльнур Гусейнов.

Как ранее заявил в интервью Report уполномоченный представитель главы Дербентского городского округа по работе с азербайджанцами Гани Панаев на российско-азербайджанской границе и в Дербенте находятся более 600 человек, желающих вернуться в Азербайджан.

19 мая часть из них смогли перейти границу и вернуться из России на родину.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Въезд в Азербайджан, как воздушным, так и наземным транспортом, был прекращен 5 апреля. Россия также ограничила пересечение своих границ еще с 30 марта.

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