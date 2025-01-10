ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) ужесточило рекомендации по использованию российского воздушного пространства для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"[EASA] рекомендует воздержаться от полетов в затронутом российском воздушном пространстве к западу от долготы 60° восточной долготы на всех эшелонах полета. Рекомендация также распространяется на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение на безопасность от EASA (операторы третьих стран)", — говорится в заявлении.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена. EASA в сотрудничестве с Еврокомиссией продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить подверженность риску операторов из ЕС и третьих стран.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, что Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.