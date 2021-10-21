Эрдоган примет участие в открытии аэропорта Физули

"26 октября у меня будет визит в Азербайджан. Программа визита не предусматривает пребывания в Баку, я приму участие в открытии аэропорта Физули"

"26 октября состоится мой визит в Азербайджан. Программа визита не предусматривает пребывания в Баку, я приму участие в открытии аэропорта Физули".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов по возвращении из поездки в Африку.

Глава турецкого государства отметил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым свой предстоящий визит: "В рамках визита мы откроем аэропорт, несколько автомагистралей и ознакомимся с проводимыми работами".