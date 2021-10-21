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Эрдоган примет участие в открытии аэропорта Физули

Эрдоган примет участие в открытии аэропорта Физули "26 октября у меня будет визит в Азербайджан. Программа визита не предусматривает пребывания в Баку, я приму участие в открытии аэропорта Физули"
Внутренняя политика
21 октября 2021 г. 14:24
Эрдоган примет участие в открытии аэропорта Физули
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"26 октября состоится мой визит в Азербайджан. Программа визита не предусматривает пребывания в Баку, я приму участие в открытии аэропорта Физули".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов по возвращении из поездки в Африку.

Глава турецкого государства отметил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым свой предстоящий визит: "В рамках визита мы откроем аэропорт, несколько автомагистралей и ознакомимся с проводимыми работами".

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Версия на английском языке Erdogan speaks about upcoming visit to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın təyyarəsi Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına eniş edəcək

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