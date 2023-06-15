Эрдоган: Флаг Азербайджана, развевающийся сегодня в Карабахе, является символом нашего братства

"После окончания почти 30-летней оккупации сегодня мы видим, как азербайджанский флаг гордо развевается в Карабахе как символ нашего братства".

"После окончания почти 30-летней оккупации сегодня мы видим, как азербайджанский флаг гордо развевается в Карабахе как символ нашего братства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после 8-часового заседания президентского кабинета.

"Мы подчеркнули нашу поддержку продолжающегося процесса нормализации отношений с Арменией. Еще раз пересмотрели твердые надежды на обеспечение мира и стабильности в регионе. Будем еще больше работать над тем, чтобы превратить наши отношения с Азербайджаном в модель экономической и политической интеграции".