Энрике Мора: Азербайджан является важным партнером для Евросоюза

"Азербайджан является важным партнером для Евросоюза".

"Азербайджан является важным партнером для Евросоюза".

Как сообщает Report, об этом заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам Энрике Мора.

Он заявил, что между Азербайджаном и Евросоюзом существуют прочные партнерские отношения, которые охватывают экономику, технологии и инновации, торговлю, энергетику и другие сферы.

Было отмечено, что Евросоюз заинтересован в стабильном, безопасном развитии региона и готов поддержать все шаги в этом направлении.

Э.Мора также отметил, что Азербайджан является важным партнером ЕС в программе Восточного партнерства и вносит большой вклад в региональную безопасность и стабильность. Он подчеркнул, что связи ЕС с нашей страной, в том числе сотрудничество в транспортной сфере, имеют большой потенциал.

Заместитель генерального секретаря отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и, в частности, важность сотрудничества в энергетической сфере.