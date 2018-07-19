Энцо Моаверо-Миланези награжден орденом "Достлуг"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг".
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений Азербайджанской Республики с Итальянской Республикой наградить министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг"".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook