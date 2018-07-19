Энцо Моаверо-Миланези награжден орденом "Достлуг"

19 июля, 2018 00:20

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг". Как сообщает Report, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений Азербайджанской Республики с Итальянской Республикой наградить министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг"".