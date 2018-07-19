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    Энцо Моаверо-Миланези награжден орденом "Достлуг"

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг".

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений Азербайджанской Республики с Итальянской Республикой наградить министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг"".

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