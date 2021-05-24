Эмомали Рахмон: Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

С большим удовольствием направляю Вам и всему братскому народу Азербайджанской Республики свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины Национального праздника - Дня Республики.

Мы искренне радуемся значительным успехам наших азербайджанских партнеров в социально-экономическом развитии и повышению благосостояния народа, а также росту авторитета страны на мировой арене.

Сегодня Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана. Мы придаем большое значение последовательному укреплению теплых, дружеских и содержательных таджико-азербайджанских отношений. Убежден, что общими усилиями мы сможем сполна реализовать все имеющиеся для этого потенциальные возможности сторон и достигнем поставленных позитивных целей в интересах мирного и счастливого будущего наших стран.

От всей души хочу пожелать Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на благо процветания страны, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и дальнейшего прогресса".