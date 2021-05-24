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Эмомали Рахмон: Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана

Эмомали Рахмон: Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внутренняя политика
24 мая 2021 г. 15:43
Эмомали Рахмон: Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

С большим удовольствием направляю Вам и всему братскому народу Азербайджанской Республики свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины Национального праздника - Дня Республики.

Мы искренне радуемся значительным успехам наших азербайджанских партнеров в социально-экономическом развитии и повышению благосостояния народа, а также росту авторитета страны на мировой арене.

Сегодня Азербайджан занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Таджикистана. Мы придаем большое значение последовательному укреплению теплых, дружеских и содержательных таджико-азербайджанских отношений. Убежден, что общими усилиями мы сможем сполна реализовать все имеющиеся для этого потенциальные возможности сторон и достигнем поставленных позитивных целей в интересах мирного и счастливого будущего наших стран.

От всей души хочу пожелать Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на благо процветания страны, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и дальнейшего прогресса".

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Azərbaycanla əməkdaşlıq Tacikistanın xarici siyasət prioritetlərində mühüm yer tutur"

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