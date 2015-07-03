​Эмин Шекинский выразил отношение к распространенной о нем информации

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Начальник Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел генерал-майор Эмин Шекинский выразил отношение к распространенной в последнее время в СМИ информации о нем.

В заявлении Report начальник управления сказал, что не хочет говорить много по этому поводу: "Распространение подобной информации - нормальное явление, так как Азербайджан - демократическая страна".

Э.Шекинский также коснулся выезда из страны с поддельными документами своей супруги Гюльнары Шекинской и четырех детей: "Я не хочу говорить много на эту тему. Возбуждено уголовное дело. Остальные интересующие вас вопросы можете задать следователю".

Напомним, что Г.Шекинская обвиняется в краже из квартиры супруга Эмина Шекинского 60 тыс. манатов. Уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Г. Шекинская вместе с дочерьми Гамидой, Марьям, Надией и Джавахир незаконно пересекли госграницу. Помощь в организации побега им оказали Панах Дадашев, Намик Джамалов, Рагуб Исбендияров, Зейнаб Джафарова, Шафига Багирова, Сачлы Гасанова, Парвин Дадашев, Равана Дадашева, Таир Гусейнов, Гюнель Гусейнова, Адем Искендеров и Аннаб Искендеров.

Подозреваемые обвиняются по ст. 177.3.2 (грабеж), 320.1 (фальсификация и незаконное изготовление или продажа госнаград, официальных документов, печатей, штампов, бланков или же использование поддельных документов) и 318.2 (незаконное пересечение госграницы Азербайджанской Республики).

Г. Шекинская, ее брат Фарид Юсуб и глава Миграционного центра Азербайджана Аловсат Алиев объявлены в розыск.