Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Новый начальник Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел (МВД), генерал-майор полиции Эмин Шекинский представлен коллективу.

Как сообщает Report, Э.Шекинского коллективу представил министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов.

Отметим, что до этого Э.Шекинский работал в должности начальника Главного управления уголовного розыска МВД.

Напомним, что ранее должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД занимал генерал-полковник полиции Джейхун Гасанов. На прошлой неделе Д.Гасанова назначили заместителем министра юстиции, начальником Пенитенциарной службы.