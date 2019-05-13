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Эмин Милли принес извинения президенту Ильхаму Алиеву

Эмин Милли принес извинения президенту Ильхаму Алиеву

Бывший руководитель “Мейдан” ТВ Эмин Милли (Абдуллаев) принес извинения президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом Э.Милли написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что просит у главы государства, представителей правительства и других прощения за ненавистнические высказывания.

“С течение лет, повышением жизненного опыта понимаешь, что наличие ненависти даже в критике играет не созидательную, а разрушительную роль. Даже ненависть во имя справедливости может быть очень опасной", - сказал Э.Милли. 

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